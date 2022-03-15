МАГАТЕ: електропостачання на ЧАЕС знову відновлене
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Україна відновила електропостачання Чорнобильської АЕС. Пошкоджена окупантами лінія електропередачі відремонтована. Про це інформує УНН з посиланням на МАГАТЕ.
Цитата
"Україна повідомила МАГАТЕ, що сьогодні знову було відновлено Зовнішнє електропостачання на Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена окупаційними військами", - йдеться в повідомленні організації.
Контекст
Внаслідок дій російських окупантів Чорнобильську атомну електростанцію 9 березня було знеструмлено, внаслідок чого всі об’єкти зони відчуження залишилися без електропостачання, розповіли в Енергоатомі.
10 березня стало відомо, що у МАГАТЕ припинили надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобильській АЕС та Запорізькій АЕС.
13 березня на Чорнобильській атомній електростанції було відновлено електропостачання.
14 березня окупанти знову пошкодили лінію до Чорнобильської АЕС.