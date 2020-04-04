Мадуро приказал мобилизовать артиллерию Венесуэлы для защиты страны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации национальной артиллерии для защиты Боливарианской Республики. Об этом он сообщил сегодня во время выступления в Каракасе, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“В рамках действующей операции „Боливарианский щит“ я приказал мобилизовать артиллерийские орудия для подготовки к борьбе за мир в Венесуэле”, — заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.
По мнению главы Венесуэлы, вооруженные группировки, “которые финансируются США и Колумбией”, хотят “совершить террористические действия и государственный переворот”.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в сотрудничестве с 22 странами запускает в Западном полушарии масштабную операцию по борьбе с наркотиками. По его словам, Соединенные Штаты направляют дополнительные эсминцы ВМС, корабли, самолеты, вертолеты и катера береговой охраны. Американский министр обороны Марк Эспер добавил, что указанная операция США будет направлена и на Венесуэлу.
На прошлой неделе власти США предъявили обвинения в причастности к наркотерроризму президенту Мадуро, а также других представителей власти Боливарианской Республики. Кроме того, Вашингтон назначили награду за информацию, которая приведет к их аресту или признания виновными.