Мадуро приказал мобилизовать артиллерию Венесуэлы для защиты страны

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации национальной артиллерии для защиты Боливарианской Республики. Об этом он сообщил сегодня во время выступления в Каракасе, передает УНН со ссылкой на Reuters.