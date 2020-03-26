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США пообіцяли 15 млн доларів за допомогу в затриманні президента Венесуели Мадуро

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерство юстиції США пред’явило президенту Венесуели Ніколасу Мадуро і цілій низці його довірених осіб звинувачення в торгівлі наркотиками і відмиванні грошей. Уряд Венесуели співпрацює з дисидентами з колишньої колумбійського повстанського угрупування FARC, переправляючи кокаїн в США контрабандним шляхом через Центральну Америку, заявив глава відомства Вільям Барр в четвер, 26 березня, передає УНН із посиланням на DW.

Держдепартамент США оголосив нагороду в розмірі 15 млн доларів за інформацію, яка приведе до арешту Мадуро. Адміністрація США є одним з заклятих ворогів глави Венесуели. На початку 2019 року вона визнала супротивника Мадуро — лідера опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і з тих пір домагається зміни режиму в Каракасі.

Незважаючи на всю підтримку з боку Вашингтона, Гуайдо так і не вдається скинути Мадуро. Коли Хуан Гуайдо на початку 2019 проголосив себе тимчасовим президентом Венесуели, йому ще вдавалося мобілізувати народні маси в свою підтримку. Однак за останні місяці ця підтримка ослабла, і Мадуро, незважаючи на посилення санкцій з боку США, як і раніше впевнено править країною.

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Органи юстиції США веде розслідування відносно Ніколаса Мадуро вже не менше 10 років, зазначив Барр. Міністерство фінансів США ввело цілий ряд санкцій проти Мадуро і його найближчого оточення. Вільям Барр також обіцяв по 10 млн доларів за інформацію, яка приведе до арешту голови Конституційної асамблеї Дьосдадо Кабельо, колишнього глави військової розвідки Венесуели Уго Карвахал і міністра промисловості Тарека ель-Айссамі.

Венесуела вважається однією з найбільш корумпованих країн. Багато венесуельські військові і політики, імовірно, причетні до торгівлі наркотиками та нелегальною розробці родовищ корисних копалин.

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