США пообіцяли 15 млн доларів за допомогу в затриманні президента Венесуели Мадуро

КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерство юстиції США пред’явило президенту Венесуели Ніколасу Мадуро і цілій низці його довірених осіб звинувачення в торгівлі наркотиками і відмиванні грошей. Уряд Венесуели співпрацює з дисидентами з колишньої колумбійського повстанського угрупування FARC, переправляючи кокаїн в США контрабандним шляхом через Центральну Америку, заявив глава відомства Вільям Барр в четвер, 26 березня, передає УНН із посиланням на DW.