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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80122 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 95406 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101412 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100772 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108466 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96013 просмотра

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5 марта, 08:58 • 104129 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106301 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131283 просмотра

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США пообещали 15 млн долларов за помощь в задержании президента Венесуэлы Мадуро

США пообещали 15 млн долларов за помощь в задержании президента Венесуэлы Мадуро

Киев  •  УНН

 • 14793 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерство юстиции США предъявило президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и ряду его доверенных лиц обвинения в торговле наркотиками и отмывании денег. Правительство Венесуэлы сотрудничает с диссидентами с бывшей колумбийской повстанческой группировки FARC, переправляя кокаин в США контрабандным путем через Центральную Америку, заявил глава ведомства Уильям Барр в четверг, 26 марта, передает УНН со ссылкой на DW.

Госдепартамент США объявил награду в размере 15 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Мадуро. Администрация США является одним из заклятых врагов главы Венесуэлы. В начале 2019 года она признала противника Мадуро — лидера оппозиции Хуана Гуайдо — временным президентом Венесуэлы и с тех пор добивается смены режима в Каракасе.

Несмотря на всю поддержку со стороны Вашингтона, Гуайдо так и не удается сбросить Мадуро. Когда Хуан Гуайдо в начале 2019 года провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, ему еще удавалось мобилизовать народные массы в свою поддержку. Однако за последние месяцы эта поддержка ослабла, и Мадуро, несмотря на ужесточение санкций со стороны США по-прежнему уверенно правит страной.

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Органы юстиции США ведут расследование в отношении Николаса Мадуро уже не менее 10 лет, отметил Барр. Министерство финансов США ввело целый ряд санкций против Мадуро и его ближайшего окружения. Уильям Барр также обещал по 10 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту председателя Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, бывшего главы военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля и министра промышленности Тарека эль-Айссами.

Венесуэла считается одной из самых коррумпированных стран. Многие венесуэльские военные и политики, вероятно, причастны к торговле наркотиками и нелегальной разработке месторождений полезных ископаемых.

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