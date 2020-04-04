Мадуро наказав мобілізувати артилерію Венесуели для захисту країни
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро віддав наказ про мобілізацію національної артилерії для захисту Боліваріанської Республіки. Про це він повідомив у п’ятницю під час виступу в Каракасі, передає УНН із посиланням на Reuters.
“У рамках діючої операції „Боліваріанський щит“ я наказав мобілізувати артилерійські знаряддя для підготовки до боротьби за мир в Венесуелі”, — заявив Мадуро, виступ якого транслювався по державному телебаченню.
На думку глави Венесуели, збройні угруповання, що “фінансуються США і Колумбією”, хочуть “вчинити терористичні дії і державний переворот”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Reuters: екскерівник розвідки Венесуели хоче здатися США
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що у співпраці з 22 країнами запускає в Західній півкулі масштабну операцію по боротьбі з наркотиками. За його словами, Сполучені Штати направляють додаткові есмінці ВМС, кораблі, літаки, вертольоти і катери берегової охорони. Американський міністр оборони Марк Еспер додав, що зазначена операція США буде спрямована і на Венесуелу.
Минулого тижня влада США висунула звинувачення в причетності до наркотеррорізму президенту Мадуро, а також інших представників влади Боліваріанської Республіки. Крім того, Вашингтон призначили нагороду за інформацію, яка приведе до їх арешту або визнання винними.