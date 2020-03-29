Reuters: екскерівник розвідки Венесуели хоче здатися США

Повідомляється, що Карвахал, колишній генерал і наближений до покійного венесуельського лідера Уго Чавеса, переховувався, так як іспанський суд в листопаді схвалив його екстрадицію до Сполучених Штатів.

Одне джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що влада США зв'язувалася з Карвахалом через неурядового посередника, який намагався переконати його здатися, і був "шанс 50/50", що це вдасться.

Адвокат Карвахала в Іспанії Марія Долорес Аргуельес заявила, що їй не відомо про дискусії з приводу його здачі.

Офіційні особи США вже давно шукають Карвахала, тому що вони вірять, що той міг би надати багато цінної інформації про передбачувану діяльності Мадуро у сфері наркоторгівлі, а також він міг би розповісти про його можливих спільників, пише агентство.

Держдепартамент США та Агентство по боротьбі з наркотиками (DEA) відмовилися щось коментувати. Також не відповіло на запити про коментарі Міністерство юстиції. Таку ж "позицію" зайняло Міністерство юстиції Іспанії.

В той же час, за словами джерел, у п'ятницю агенти DEA вилетіли в Колумбію для утримання під вартою відставного венесуельського генерала Клівера Алькали після того, як той погодився співпрацювати з прокурорами, які звинувачували його в тому ж.

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Уряд США в четвер звинуватив Карвахаля, Алькале, Мадуро і дюжину інших нинішніх і колишніх чиновників Венесуели у "нарко-тероризмі".

Зазначається, що Карвахал неодноразово заперечував звинувачення в тому, що допомагав займатися контрабандою кокаїну в Сполучені Штати.

У вересні на слуханні з приводу екстрадиції Карвахал заявив, що Вашингтон сфабрикував звинувачення в незаконній торгівлі наркотиками, щоб змусити його говорити.

Після від'їзду з Венесуели Карвахал засудив Мадуро і надав підтримку лідеру опозиції Хуану Гуайдо, який заручився підтримкою США.

Вказано, що Карвахал був заарештований іспанською поліцією у квітні 2019 року на вимогу влади США, але Високий суд Іспанії спочатку ухвалив рішення про його звільнення, а прохання про екстрадицію відхилили. Суд скасував це рішення в листопаді.

Як повідомлялося в УНН, США пообіцяли 15 млн доларів за допомогу в затриманні президента Венесуели Ніколаса Мадуро.