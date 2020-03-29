Reuters: экс-глава разведки Венесуэлы хочет сдаться США

Сообщается, что Карвахал, бывший генерал и приближенный к покойному венесуэльскому лидеру Уго Чавесу, скрывался, так как испанский суд в ноябре одобрил его экстрадицию в США.

Один источник, знакомый с вопросом, сказал, что власти США связывались с Карвахалом через неправительственного посредника, пытавшегося убедить его сдаться, и был "шанс 50/50", что это удастся.

Адвокат Карвахала в Испании Мария Долорес Аргуэльес заявила, что ей не известно о дискуссиях по поводу его сдачи.

Официальные лица США уже давно ищут Карвахала, потому что они верят, что тот мог бы предоставить много ценной информации о предполагаемой наркотической деятельности Мадуро и его сообщниках, пишет агентство.

Госдепартамент США и Агентство по борьбе с наркотиками (DEA) отказались что-либо комментировать. Также не ответило на запросы о комментариях Министерство юстиции. Такую же "позицию" заняло Министерство юстиции Испании.

В то же время, со слов источников, в пятницу агенты DEA вылетели в Колумбию для содержания под стражей отставного венесуэльского генерала Кливера Алькалы после того как тот согласился работать с прокурорами, которые обвиняли его в том же деле.

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Правительство США в четверг предъявило обвинение Карвахалу, Алькале, Мадуро и дюжине других нынешних и бывших чиновников Венесуэлы по обвинению в "нарко-терроризме".

Карвахал неоднократно отрицал обвинения в том, что помогал заниматься контрабандой кокаина в Соединенные Штаты. В сентябре на слушании по поводу экстрадиции Карвахал заявил, что Вашингтон сфабриковал обвинения в незаконной торговле наркотиками, чтобы заставить его говорить.

После отъезда из Венесуэлы Карвахал осудил Мадуро и оказал поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, который заручился поддержкой США.

Карвахал был арестован испанской полицией в апреле 2019 года по требованию властей США, но Высокий суд Испании первоначально постановил, что он должен быть освобожден, а просьба об экстрадиции отклонена. Суд отменил это решение в ноябре.

Как сообщалось в УНН, США пообещали 15 млн долларов за помощь в задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро.