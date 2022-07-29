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14 марта, 19:57 • 103230 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 118586 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 108180 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 139025 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138609 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113294 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106870 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 93109 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111459 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136885 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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M270 в действии: Залужный показал, как работает РСЗО от партнеров

M270 в действии: Залужный показал, как работает РСЗО от партнеров

Киев • УНН

 • 150168 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как работает на фронте реактивная система залпового огня M270 от партнеров, информирует УНН.

Цитата

"Вооруженные силы Украины благодарны нашим партнерам за непреклонную поддержку и помощь. Вместе к Победе!" – написал Залужный.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 40 500 оккупантов.

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