M270 в действии: Залужный показал, как работает РСЗО от партнеров
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как работает на фронте реактивная система залпового огня M270 от партнеров, информирует УНН.
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"Вооруженные силы Украины благодарны нашим партнерам за непреклонную поддержку и помощь. Вместе к Победе!" – написал Залужный.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 40 500 оккупантов.