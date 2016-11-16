М.Йованович: в Украине прогрессивное законодательство по предотвращению коррупции

"Принимая во внимание законодательство, которое было принято в 2015 году, можно сказать, что в Украине, по этому поводу, одно из самых прогрессивных в Европе и мире законодательство. Оно прозрачное и обеспечивает доступ к отчетности, взносам, общественному финансированию (как для отдельных структур). И такая реформа может быть одним из основных шагов для усиления украинской демократии", - сказала она.

Напомним, в октябре 2015 года, при поддержке IFES, в Украине был принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции". Этот закон предусматривает финансирование политических партий. Финансирование получили 5 партий: "Народный фронт", БПП, Оппозиционный блок, Радикальная партия партия Олега Ляшко, "Самопомич" и ВО "Батькивщина".