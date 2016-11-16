М.Йованович: в Україні одне з найбільш прогресивне законодавство щодо запобігання корупції

"Приймаючи до уваги законодавство, яке було прийнято у 2015 році, можна сказати, що в Україні, з цього приводу, одне з найбільш прогресивних у Європі та світі законодавство. Воно прозоре і забезпечує доступ до звітування, внесків, громадського фінансування (як для окремих структур). І така реформа може бути одним з основних кроків для посилення української демократії", - сказала вона.

Нагадаємо, у жовтні 2015 року, за підтримки IFES, в Україні було прийнято закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії корупції". Цей закон передбачає фінансування політичних партій. Наразі фінансування отримало 5 партій: "Народний фронт", Бпп, Опозиційний блок, Радикальна партія партія Олега Ляшка, "Самопоміч" та ВО "Батьківщина".