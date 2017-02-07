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М.Трамп снова подала в суд на Daily Mail за клевету

Киев • УНН

 • 4684 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Адвокаты первой леди США Мелании Трамп вновь подали судебный иск к изданию Daily Mail за сообщения о ее работе в сфере эскорт-услуг, сообщает УНН со ссылкой на Hill.

М.Трамп снова подала в суд на Daily Mail за клевету

Адвокаты М.Трамп в августе прошлого года подали на Daily Mail в суд американского штата Мэриленд, обвинив журналистов в ложных сообщениях о ее работе в сфере эскорт-услуг в 90-е годы и оценив ущерб репутации супруги тогда еще кандидата в президенты США в 150 000 000 долларов.

Позже британская газета отозвала материал о жене Д.Трампа, а суд Мэриленда на прошлой неделе прекратил дело в связи с тем, что суд штата не обладает должной юрисдикцией для рассмотрения судебного иска против издания, которое физически находится в Великобритании.

Сейчас адвокаты М.Трамп подали иск в суд штата Нью-Йорк с тем же требованием о возмещении 150 000 000 долларов морального ущерба.

Украинские Национальные Новости

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