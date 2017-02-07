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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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М.Трамп знову подала в суд на Daily Mail за наклеп

Київ • УНН

 • 4684 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Адвокати першої леді США Меланії Трамп знову подали судовий позов до видання Daily Mail через повідомлення про її роботу в сфері ескорт-послуг, повідомляє УНН з посиланням на Hill.

М.Трамп знову подала в суд на Daily Mail за наклеп

Адвокати М.Трамп в серпні минулого року подали на Daily Mail в суд американського штату Меріленд, звинувативши журналістів у неправдивих повідомленнях про її роботу у сфері ескорт-послуг в 90-ті роки і оцінивши збиток репутації подружжя тоді ще кандидата в президенти США в 150 мільйонів доларів.

Пізніше британська газета відкликала матеріал про дружину Д.Трампа, а суд Меріленда минулого тижня припинив справу у зв’язку з тим, що суд штату не володіє належною юрисдикцією для розгляду судового позову проти видання, яке фізично знаходиться у Великобританії.

Наразі адвокати М.Трамп подали позов до суду штату Нью-Йорк з тією ж вимогою про відшкодування 150 мільйонів доларів моральної шкоди.

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