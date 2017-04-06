М.Пенс: Россия должна выполнить обязательства по химоружия в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Пришло время для России выполнить обязательства по уничтожению запасов химического оружия в Сирии в соответствии с соглашением 2013 года. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Для России пришло время выполнить обязательства по уничтожению запасов химического оружия в Сирии в соответствии с соглашением 2013 года”, — сказал он.
По словам М.Пенса, в Вашингтоне изучают все возможные варианты действий в ответ на газовую атаку в провинции Идлиб, ответственность за которую США и их союзники возлагают на режим Башара Асада.