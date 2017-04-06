М.Пенс: Росія повинна виконати зобов'язання щодо хімзброї в Сирії

“Для Росії настав час виконати зобов’язання щодо знищення запасів хімічної зброї в Сирії у відповідності з угодою 2013 року”, — сказав він.

За словами М.Пенса, у Вашингтоні вивчають всі можливі варіанти дій у відповідь на газову атаку в провінції Ідліб, відповідальність за яку США і їх союзники покладають на режим Башара Асада.