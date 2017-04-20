Н.Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицировано

"Обвинения против меня сфальсифицировано по указанию директора НАБУ Сытника. Это дело является политическим и не подкрепленным никакими доказательствами. Я еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы НАБУ проверило фейковые обвинения в мой адрес, тиражируемых за деньги. Я никуда не прячусь, находился в Украине и предоставлю все показания", - сказал политик.

"Однако директор НАБУ Сытник решил "попиариться". Он хочет переключить (внимание - ред.) от провалов в работе НАБУ и своей политической заангажированности", - резюмировал он.

Напомним, по сообщению НАБУ, бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко задержали по подозрению в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины согласовала сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко.