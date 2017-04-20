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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24285 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87452 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144545 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112319 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113798 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110810 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Н.Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицировано

Н.Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицировано

Киев  •  УНН

 • 13633 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко заявил, что обвинения против него является сфальсифицированным по указанию директора НАБУ. Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном пресс-службой "Народного фронта", передает УНН.

"Обвинения против меня сфальсифицировано по указанию директора НАБУ Сытника. Это дело является политическим и не подкрепленным никакими доказательствами. Я еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы НАБУ проверило фейковые обвинения в мой адрес, тиражируемых за деньги. Я никуда не прячусь, находился в Украине и предоставлю все показания", - сказал политик.

"Однако директор НАБУ Сытник решил "попиариться". Он хочет переключить (внимание - ред.) от провалов в работе НАБУ и своей политической заангажированности", - резюмировал он.

Напомним, по сообщению НАБУ, бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко задержали по подозрению в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины согласовала сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко.

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