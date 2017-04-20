М.Мартиненко заявив, що звинувачення проти нього сфальсифіковане
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Колишній народний депутат України Микола Мартиненко заявив, що звинувачення проти нього є сфальсифікованим за вказівкою директора НАБУ. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому прес-службою “Народного фронту”, передає УНН.
“Звинувачення проти мене фальсифіковане за вказівкою директора НАБУ Ситника. Ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами. Я ще у 2015 році добровільно відмовився від депутатського мандату, щоб НАБУ перевірило фейкові звинувачення на мою адресу, які тиражувалися за гроші. Я нікуди не ховаюся, перебував в Україні і надам усі свідчення”, — сказав політик.
“Однак директор НАБУ Ситник вирішив "пропіаритися". Він хоче переключити від провалів у роботі НАБУ і своєї політичної заангажованості”, — резюмував він.
Нагадаємо, за повідомленням НАБУ, колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка затримали за підозрою у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).
Спеціалізована антикорупційна прокуратура України погодила повідомлення про підозру колишньому народному депутатові України Миколі Мартиненку.