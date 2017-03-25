М.Максакова рассказала, как ее охраняют после убийства Д.Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Вдова убитого в центре Киева бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова рассказала, что ее возят на бронированном автомобиле после убийства ее мужа. Об этом пишет российское издание Meduza, передает УНН.
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"Сейчас, конечно (меня охраняют), это вообще туши свет. Возят на бронированной машине. (Охрана у Дениса) была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке", - сказала она.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.
В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.