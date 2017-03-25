М.Максакова рассказала, как ее охраняют после убийства Д.Вороненкова

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"Сейчас, конечно (меня охраняют), это вообще туши свет. Возят на бронированной машине. (Охрана у Дениса) была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке", - сказала она.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.