М.Максакова розповіла, як її охороняють після вбивства Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Вдова убитого в центрі Києва колишнього депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова розповіла, що її возять на броньованому автомобілі після вбивства її чоловіка. Про це пише російське видання Meduza, передає УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вдова Д.Вороненкова не збирається висувати версій щодо вбивства чоловіка
"Зараз, звичайно (мене охороняють), це взагалі гаси світло. Возять на броньованій машині. (Охорона у Дениса) була, але не така, як у мене зараз. Якби його так охороняли, все було б гаразд", - сказала вона.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.