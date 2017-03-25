М.Максакова розповіла, як її охороняють після вбивства Д.Вороненкова

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"Зараз, звичайно (мене охороняють), це взагалі гаси світло. Возять на броньованій машині. (Охорона у Дениса) була, але не така, як у мене зараз. Якби його так охороняли, все було б гаразд", - сказала вона.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.