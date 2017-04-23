Н.Чаус находится под домашним арестом в Молдове - САП

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24146 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87246 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144441 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112285 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113776 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110791 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102987 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106607 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103225 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150769 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Н.Чаус находится под домашним арестом в Молдове - САП

Н.Чаус находится под домашним арестом в Молдове - САП

Киев  •  УНН

 • 13686 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Судья Днепровского районного суда г.. Киева Николай Чаус находится под домашним арестом в Молдове. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.

"Он под домашним арестом", - ответил В.Кривенко на вопрос, отпустили ли Н.Чауса на свободу в Молдове.

Напомним, судья Николай Чаус задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы.

Так, 9 августа детективы НАБУ разоблачили судью Н.Чауса при получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. за вынесение решения суда в интересах подсудимого.

Письменное уведомление о подозрении судьи в совершении уголовного преступления по ч.4 ст.368 Украина, составленное руководителем САП 10 августа 2016 и направлено Н.Чаусу 11 августа 2016.

6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.

С 16 августа судью Чауса объявлен в национальный, а с 11 ноября - в международный розыск.

Как сообщал УНН, Молдова начала экстрадиционном процесс в отношении судьи Н.Чауса .

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