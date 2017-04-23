Н.Чаус находится под домашним арестом в Молдове - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Судья Днепровского районного суда г.. Киева Николай Чаус находится под домашним арестом в Молдове. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.
"Он под домашним арестом", - ответил В.Кривенко на вопрос, отпустили ли Н.Чауса на свободу в Молдове.
Напомним, судья Николай Чаус задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы.
Так, 9 августа детективы НАБУ разоблачили судью Н.Чауса при получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. за вынесение решения суда в интересах подсудимого.
Письменное уведомление о подозрении судьи в совершении уголовного преступления по ч.4 ст.368 Украина, составленное руководителем САП 10 августа 2016 и направлено Н.Чаусу 11 августа 2016.
6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.
С 16 августа судью Чауса объявлен в национальный, а с 11 ноября - в международный розыск.
Как сообщал УНН, Молдова начала экстрадиционном процесс в отношении судьи Н.Чауса .