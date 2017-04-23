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М.Чаус перебуває під домашнім арештом у Молдові - САП

М.Чаус перебуває під домашнім арештом у Молдові - САП

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Микола Чаус перебуває під домашнім арештом у Молдові. Про це у коментарі УНН повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко.

"Він під домашнім арештом", - відповів В.Кривенко на запитання, чи відпустили М.Чауса на свободу у Молдові.

Нагадаємо, суддя Микола Чаус затриманий співробітниками прокуратури Молдови.

Так, 9 серпня детективи НАБУ викрили суддю М.Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. за винесення рішення суду в інтересах підсудного.

Письмове повідомлення про підозру судді у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.368 України, складене керівником САП 10 серпня 2016 року й направлено М.Чаусу 11 серпня 2016 року.

6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 16 серпня суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада — у міжнародний розшук.

Як повідомляв УНН, Молдова почала екстрадиційний процес щодо судді М.Чауса.

Українські Національні Новини

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