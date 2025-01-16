Люксовый автомобиль, который принадлежит семье чиновницы налоговой с Франковщины, конфискуют
Киев • УНН
ГБР обнаружило у семьи чиновницы ГУ ГНС в Ивано-Франковской области люксовый автомобиль немецкой марки стоимостью 2,7 млн грн. Авто оформлено на третьих лиц, но доходы всех причастных не позволяют его приобрести.
Люксовый автомобиль стоимостью почти 3 млн гривен, который принадлежит семье чиновницы ГУ ГНС в Ивано-Франковской области могут взыскать в доход государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.
«По инициативе ГБР и в сотрудничестве с НАПК у семьи чиновницы ГУ ГНС в Ивано-Франковской области конфискуют люксовый автомобиль стоимостью почти 3 млн гривен», - говорится в сообщении.
По материалам ГБР Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с иском к ВАКС о признании активов чиновницы необоснованными и взыскании их в доход государства.
ГБР в начале 2024 года начало расследование уголовного производства по статье декларирование недостоверной информации (ст. 366-2 УКУ) относительно возможного сокрытия имущества должностным лицом налоговой.
«Работники Бюро обнаружили в пользовании члена семьи чиновника люксовое авто известной немецкой марки стоимостью более 2,7 млн грн. Автомобиль был оформлен на третьих лиц, однако собранные материалы свидетельствуют, что на самом деле им владеет и пользуется член семьи. Однако, доходы семьи и третьего лица, которое по документам владеет авто, не позволяют приобрести его», - информирует ГБР.
Нардеп Кормышкина подозревается в недекларировании недвижимости09.01.25, 15:21 • 22957 просмотров