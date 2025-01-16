Люксовий автомобіль, який належить родині посадовиці податкової з Франківщини, конфіскують

Люксовий автомобіль вартістю майже 3 млн гривень, який належить родині посадовиці ГУ ДПС в Івано-Франківській області можуть стягнути в дохід держави. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

"За ініціативи ДБР та у співпраці з НАЗК у родини посадовиці ГУ ДПС в Івано-Франківській області конфіскують люксовий автомобіль вартістю майже 3 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами ДБР Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася із позовом до ВАКС щодо визнання активів посадовці необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

ДБР на початку 2024 року розпочало розслідування кримінального провадження за статтею декларування недостовірної інформації (ст. 366-2 ККУ) щодо можливого приховування майна посадовицею податкової.

"Працівники Бюро виявили у користуванні члена родини посадовці люксове авто відомої німецької марки вартістю понад 2,7 млн грн. Автомобіль був оформлений на третіх осіб, проте зібрані матеріали свідчать, що насправді ним володіє та користується член родини. Проте, доходи родини та третьої особи, яка по документам володіє авто, не дозволяють придбати його", - інформує ДБР.

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