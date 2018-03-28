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Люксембург отзывает посла в Москве для консультаций

Люксембург отзывает посла в Москве для консультаций

Киев  •  УНН

 • 10409 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Люксембург отзывает своего посла в Москве для консультаций, передает УНН со ссылкой на Luxemburg Times.

В заявлении, было объявлено, что глава МИД страны Жан Ассельборн призвал посла Люксембурга в Москве на консультацию по этому вопросу.

При этом накануне он заявил, что Люксембург не намерен высылать российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

“Мы не будем наказывать чиновников из Москвы, если мы не будем на 100% уверены, что они были вовлечены в незаконную деятельность, такую ​​как шпионаж”, — сказал Ассельборн.

Напомним, сейчас 27 стран мира объявили о решении выслать российских диппредставителей. Сегодня к списку присоединились Молдова, Австралия, Бельгия и Ирландия.

Кроме того, Североатлантический Альянс заявил о решении сократить количество российских представителей при НАТО.

Как сообщал УНН, 26 марта 14 стран-членов ЕС приняли решение выслать российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

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