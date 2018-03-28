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Люксембург відкликає посла в Москві для консультацій

Люксембург відкликає посла в Москві для консультацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Люксембург відкликає свого посла в Москві для консультацій, передає УНН з посиланням на Luxemburg Times.

У заяві оголосили, що глава МЗС країни Жан Ассельборн викликав посла Люксембургу в Москві на консультацію з цього питання.

При цьому напередодні він заявив, що Люксембург не має наміру висилати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

"Ми не будемо карати чиновників з Москви, якщо ми не будемо на 100% впевнені, що вони були залучені в незаконну діяльність, таку як шпигунство", - сказав Ассельборн.

Нагадаємо, зараз 27 країн світу оголосили про рішення вислати російських диппредставників. Сьогодні до списку приєдналися Молдова, Австралія, Бельгія та Ірландія.

Крім того, Північноатлантичний Альянс заявив про рішення скоротити кількість російських представників при НАТО.

Як повідомляв УНН, 26 березня 14 країн-членів ЄС прийняли рішення вислати російських дипломатів у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Британії.

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