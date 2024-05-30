Люксембург выделяет 5 миллионов евро для "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины

Люксембург выделил 5 миллионов евро на финансирование "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины, которую создали США и Франция. Об этом заявили в Минобороны страны, передает УНН.

Детали

Отмечается, что министра обороны Люксембурга Юрико Бакес прибыла в Париже, где у нее состоялась деловая встреча со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.

Фокус на углублении оборонного сотрудничества, усилении Люксембурга французскими боевыми машинами и продолжении поддержки Украины, включая вклад в размере 5 млн евро в коалицию "артиллерия" - - говорится в сообщении Минобороны Люксембурга.

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Напомним

В офисе президента заявили ,что Украина и Люксембург начали двусторонние переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке,