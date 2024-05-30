Люксембург виділяє 5 мільйонів євро для "артилерійської коаліції" на підтримку України
Київ • УНН
Люксембург виділив 5 мільйонів євро на фінансування "артилерійської коаліції" на підтримку України, створеної Сполученими Штатами і Францією.
Люксембург виділив 5 мільйонів євро на фінансування "артилерійської коаліції" на підтримку України, яку створили США та Франція. Про це заявили у міноборони країни, передає УНН.
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Зазначається, що міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес прибула у Парижі, де в неї відбулась ділова зустріч зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню.
Фокус на поглибленні оборонного співробітництва, посиленні Люксембурга французькими бойовими машинами та продовження підтримки України, включаючи внесок у розмірі 5 млн євро до коаліції "Артилерія"
Люксембург долучається до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів Україні 08.03.24, 12:39 • 24276 переглядiв
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