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Люксембург виділяє 5 мільйонів євро для "артилерійської коаліції" на підтримку України

Люксембург виділяє 5 мільйонів євро для "артилерійської коаліції" на підтримку України

Київ • УНН

 • 23133 перегляди

Люксембург виділив 5 мільйонів євро на фінансування "артилерійської коаліції" на підтримку України, створеної Сполученими Штатами і Францією.

Люксембург виділив 5 мільйонів євро на фінансування "артилерійської коаліції" на підтримку України, яку створили США та Франція. Про це заявили у міноборони країни, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес прибула у Парижі, де в неї відбулась ділова зустріч зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню.

Фокус на поглибленні оборонного співробітництва, посиленні Люксембурга французькими бойовими машинами та продовження підтримки України, включаючи внесок у розмірі 5 млн євро до коаліції "Артилерія"  

- йдеться в дописі Міноборони Люксембургу. 

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Нагадаємо

В Офісі президента заявили, що Україна та Люксембург розпочали двосторонні переговори щодо укладення угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку,

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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