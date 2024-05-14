Україна та Люксембург розпочали переговори про укладення безпекової угоди
Київ • УНН
Україна та Люксембург розпочали двосторонні переговори щодо укладення угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, і вже після першого раунду переговорів було досягнуто значного прогресу на шляху до підписання документа.
Україна та Люксембург розпочали двосторонні переговори про укладення угоди щодо співробітництва у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Про це пише УНН з посиланням на заяву Офісу президента України.
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Зазначається, що про початок роботи над документом домовилися Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден під час телефонної розмови напередодні.
Зеленський та президент Південної Кореї обговорили перспективи укладення угоди про безпекові гарантії 14.05.24, 16:55 • 18631 перегляд
Відповідно до розпорядження Президента України, українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд перемовин провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.
Ми вдячні Люксембургу за незмінну підтримку та прояв лідерства, зокрема в таких питаннях, як співголовування в ІТ-коаліції, військова допомога, підтримка членства України в ЄС і НАТО. Переконаний, усе це буде відображено в нашій безпековій угоді
В ОП додали, що сторони ґрунтовно опрацювали текст проєкту угоди, обговорили зміст окремих положень та узгодили подальші кроки.
Вже за результатами першого раунду вони відзначили суттєвий прогрес на шляху до підписання документа.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що всі країни-члени НАТО підпишуть з Україною безпекові угоди.