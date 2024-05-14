Украина и Люксембург начали переговоры о заключении соглашения по безопасности

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Угрозы журналисту Михаилу Ткачу из-за расследования. В Офисе Генпрокурора начали досудебное расследование
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Intel ведет переговоры с компанией Apollo Global Management об инвестировании более 11 миллиардов долларов США в строительство нового завода по производству микросхем в Ирландии.
Пожарный флот и дополнительные бригады спасателей: в ЕС готовятся к сезону лесных пожаров
ЕС увеличивает финансирование пожарных бригад, разворачивает отдельные подразделения в уязвимых странах и расширяет свой противопожарный флот на 28 самолетов и 4 вертолета для борьбы с ожидаемым суровым сезоном лесных пожаров из-за изменения климата.
Экстремальные погодные условия в Китае уничтожили урожай личи стоимостью 4 млрд долларов
Экстремальные погодные условия в Китае, включая необычно теплую зиму, за которой последовали проливные весенние дожди, уничтожили в этом году почти половину урожая личи стоимостью 4 миллиарда долларов.
российский удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 17
По меньшей мере 17 человек, в том числе 12-летний мальчик и 8-летняя девочка, были ранены в результате российского удара по Харькову, причем один гражданский человек находится в тяжелом состоянии, а 11 человек получили ранения средней тяжести.
Количество внутренних переселенцев в мире достигло беспрецедентного уровня
В 2023 году конфликты и насилие заставили покинуть свои дома рекордные 75,9 миллиона человек в 66 странах, половина из которых проживает в странах Африки к югу от Сахары, согласно докладу Центра мониторинга внутреннего перемещения.