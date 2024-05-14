Украина и Люксембург начали переговоры о заключении соглашения по безопасности

Украина и Люксембург начали двусторонние переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Офиса президента Украины.

Детали

Отмечается, что о начале работы над документом договорились Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден во время телефонного разговора накануне.

Зеленский и президент Южной Кореи обсудили перспективы заключения соглашения о гарантиях безопасности

В соответствии с распоряжением Президента Украины, украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

Мы благодарны Люксембургу за неизменную поддержку и проявление лидерства, в частности в таких вопросах, как сопредседательство в ІТ-коалиции, военная помощь, поддержка членства Украины в ЕС и НАТО. Убежден, все это будет отражено в нашем соглашении по безопасности - подчеркнул Игорь Жовква.

В ОП добавили, что стороны основательно проработали текст проекта соглашения, обсудили содержание отдельных положений и согласовали дальнейшие шаги.

Уже по результатам первого раунда они отметили существенный прогресс на пути к подписанию документа.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной соглашения по безопасности.