Люксембург подаст протест на результат матча с Украиной

Причиной такого решения представителей Люксембурга является выступление натурализованного футболиста украинской команды Жуниора Мораеса. Президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп подтвердил эту информацию.

"В течение вторника мы оформим и направим протест", - сказал Филипп в комментарии "RTL".

Издание отмечает, что по правилам ФИФА для натурализации игрок должен прожить в стране без перерыва не менее пяти лет. Однако Мораесу для этого не хватило четырех месяцев, ведь он в начале 2017-го года отправлялся выступать по договору аренды в команду китайского ФК "Тяньцзинь Теда", и уже только после этого продолжил выступления на территории Украины.

Добавим также, во встрече против Люксембурга Мораес провел на поле все 90 минут.

Напомним, Украина вырвала победу на последних минутах в Люксембурге в матче отбора Евро-2020.