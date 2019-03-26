Люксембург подаст протест на результат матча с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Федерация футбола Люксембурга хочет подать протест относительно исхода игры с Украиной (1:2), чтобы наказать "желто-синих" техническим поражением, сообщает УНН со ссылкой на "RTL".
Причиной такого решения представителей Люксембурга является выступление натурализованного футболиста украинской команды Жуниора Мораеса. Президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп подтвердил эту информацию.
"В течение вторника мы оформим и направим протест", - сказал Филипп в комментарии "RTL".
Издание отмечает, что по правилам ФИФА для натурализации игрок должен прожить в стране без перерыва не менее пяти лет. Однако Мораесу для этого не хватило четырех месяцев, ведь он в начале 2017-го года отправлялся выступать по договору аренды в команду китайского ФК "Тяньцзинь Теда", и уже только после этого продолжил выступления на территории Украины.
Добавим также, во встрече против Люксембурга Мораес провел на поле все 90 минут.
Напомним, Украина вырвала победу на последних минутах в Люксембурге в матче отбора Евро-2020.