Україна вирвала перемогу на останніх хвилинах у Люксембургу в матчі відбору Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Українська збірна у матчі кваліфікаційного етапу Чемпіонату Європи-2020 "вирвала" перемогу на останніх хвилинах у матчі проти національної збірної Люксембургу. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт кваліфікації турніру.
Долю матчу вирішив автогол в доданий час, завдяки якому збірна України у виїзному матчі зуміла мінімально обіграти команду Люксембургу.
“З огляду на підбір гравців, було очевидно, що тренерський штаб українців зробив ставку на контроль м’яча. Наміри гостей забезпечити собі домінування на полі були окреслені досить швидко. Перша ж атака синьо-жовтих завершилася подачею з флангу та небезпечним ударом Мораеса головою, але новачок збірної у ворота не влучив. У подальшому флангові навіси й простріли гостей, хоч і виконувалися ними доволі регулярно, до адресатів не доходили. Спроби ж продертися по центру нейтралізовувалися насиченим захистом “Червоних левів”, — вказано у повідомленні прес-служби Федерації футболу України.
Команда Андрія Шевченка пропустила в середині першого тайму, після того як Давід Тюрпель скористався помилкою захисників.
Україна відігралася в першій половині гри: Олександр Зінченко віддав класну передачу на Віктора Циганкова, який легко переграв воротаря. На початку другої половини зустрічі господарі, які відчули впевненість, влаштували невелику облогу володінь Пятова, і синьо-жовтим довелося напружено попрацювати в захисті. Повернути собі ініціативу українцям вдалося швидко, але з конструктивними діями в атаці довго не складалося. Коноплянка мав ще одну нагоду реалізувати стандарт, але знову невдало виконав штрафний із дуже зручної позиції. Двічі небезпечно пробивав Мораес, але й господарі відповідали гострими випадами. Уже в додатковий час Руслан Малиновський навісив в штрафну, а Жерсон Родрігес забив головою у свої ворота.
Після цього матчу в активі збірної України 4 очки і перше місце в групі.