Украина вырвала победу у Люксембурга в матче отбора Евро-2020

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 78942 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 175786 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 141891 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 205781 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 251540 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212856 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245906 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208196 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487207 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241291 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.8м/с
81%
Популярные новости

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 23909 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 26124 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21763 просмотра

На ряде направлений Донетчины враг пытается вытеснить защитников Украины: с начала суток более 70 боевых столкновений - Генштаб

6 апреля, 14:53 • 16378 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 17147 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264232 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240602 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326053 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487207 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578821 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32593 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 205779 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79091 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75619 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81165 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Украина вырвала победу у Люксембурга в матче отбора Евро-2020

Киев • УНН

 • 27677 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинская сборная в матче квалификационного этапа Чемпионата Европы-2020 “вырвала” победу на последних минутах в матче против сборной Люксембурга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт квалификации турнира.

Украина вырвала победу у Люксембурга в матче отбора Евро-2020

Судьбу матча решил автогол в добавленное время, благодаря которому сборная Украины в выездном матче сумела минимально обыграть команду Люксембурга.

“Учитывая подбор игроков, было очевидно, что тренерский штаб украинцев сделал ставку на контроль мяча. Намерения гостей обеспечить себе доминирование на поле были очерчены достаточно быстро. Первая же атака сине-желтых завершилась подачей с фланга и опасным ударом Мораеса головой, но новичок сборной в ворота не попал. В дальнейшем фланговые навесы и прострелы гостей, хотя и выполнялись ими довольно регулярно, до адресатов не доходили. Попытки же прорваться по центру нейтрализировались насыщенной защитой “Красных львов”, — указано в сообщении пресс-службы Федерации футбола Украины.

Команда Андрея Шевченко пропустила в середине первого тайма, после того как Давид Тюрпель воспользовался ошибкой защитников.

Украина отыгралась в первой половине игры Александр Зинченко отдал классную передачу на Виктора Цыганкова, который легко переиграл вратаря. В начале второй половины встречи хозяева, которые почувствовали уверенность, устроили небольшую осаду владений Пятова, и сине-желтым пришлось напряженно поработать в защите. Вернуть себе инициативу украинцам удалось быстро, но с конструктивными действиями в атаке долго не складывалось. Коноплянка имел еще одну возможность реализовать стандарт, но опять неудачно исполнил штрафной с очень удобной позиции. Дважды опасно пробивал Мораес, но и хозяева отвечали острыми выпадами. Уже в дополнительное время Руслан Малиновский навесил в штрафную, а Жерсон Родригес забил головой в свои ворота.

После этого матча в активе сборной Украины 4 очка и первое место в группе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$63.39
Bitcoin
$78,036.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,026.06
Ethereum
$1,580.15