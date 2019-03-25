Украина вырвала победу у Люксембурга в матче отбора Евро-2020

Судьбу матча решил автогол в добавленное время, благодаря которому сборная Украины в выездном матче сумела минимально обыграть команду Люксембурга.

“Учитывая подбор игроков, было очевидно, что тренерский штаб украинцев сделал ставку на контроль мяча. Намерения гостей обеспечить себе доминирование на поле были очерчены достаточно быстро. Первая же атака сине-желтых завершилась подачей с фланга и опасным ударом Мораеса головой, но новичок сборной в ворота не попал. В дальнейшем фланговые навесы и прострелы гостей, хотя и выполнялись ими довольно регулярно, до адресатов не доходили. Попытки же прорваться по центру нейтрализировались насыщенной защитой “Красных львов”, — указано в сообщении пресс-службы Федерации футбола Украины.

Команда Андрея Шевченко пропустила в середине первого тайма, после того как Давид Тюрпель воспользовался ошибкой защитников.

Украина отыгралась в первой половине игры Александр Зинченко отдал классную передачу на Виктора Цыганкова, который легко переиграл вратаря. В начале второй половины встречи хозяева, которые почувствовали уверенность, устроили небольшую осаду владений Пятова, и сине-желтым пришлось напряженно поработать в защите. Вернуть себе инициативу украинцам удалось быстро, но с конструктивными действиями в атаке долго не складывалось. Коноплянка имел еще одну возможность реализовать стандарт, но опять неудачно исполнил штрафной с очень удобной позиции. Дважды опасно пробивал Мораес, но и хозяева отвечали острыми выпадами. Уже в дополнительное время Руслан Малиновский навесил в штрафную, а Жерсон Родригес забил головой в свои ворота.

После этого матча в активе сборной Украины 4 очка и первое место в группе.