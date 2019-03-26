Люксембург подасть протест на результат матчу з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Федерація футболу Люксембургу хоче подати протест щодо результату гри з Україною (1:2) аби покарати "жовто-блакитних" технічною поразкою, повідомляє УНН з посиланням на "RTL".
Причиною такого рішення представників Люксембургу є виступ натуралізованого футболіста української команди Жуніора Мораеса. Президент Федерації футболу Люксембургу Пол Філіп підтвердив цю інформацію.
"Протягом вівторка ми оформимо і направимо протест", - сказав Філіп в коментарі "RTL".
Видання зазначає, що за правилами ФІФА задля натуралізації гравець повинен прожити у країні без перерви не менше п'яти років. Проте Мораесу для цього не вистачило чотирьох місяців, адже він на початку 2017-го року відправлявся виступати за договором оренди в стані китайського ФК "Тяньцзинь Теда", і вже тільки після цього продовжив виступи на території України.
Додамо також, у зустрічі проти Люксембургу Мораес провів на полі усі 90 хвилин.
Нагадаємо, Україна вирвала перемогу на останніх хвилинах у Люксембургу в матчі відбору Євро-2020.