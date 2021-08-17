Людям, у которых не здоровая печень противопоказано есть печень свинины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Хотя печень свиньи содержит определенные питательные вещества, на самом деле содержание холестерина в печени свиньи очень высокое, что может нанести существенный вред здоровью человек, передаёт УНН ссылаясь на INEWS.
“Один фунт (454 грамма — ред.) свиной печени содержит около 200 мг холестерина. Для людей с нарушенной функцией печени употребление в пищу свиной печени не только не улучшит питание печени, но и увеличит нагрузку на печень. Если вы страдаете ожирением печени, употребление в пищу свиной печени может ухудшить ваше состояние”, — пишут в издании.
Кроме того, свиная печень также богата медью, в которой содержится 25 мг меди на 100 грамм. Люди с нарушенной функцией печени не могут поддерживать баланс меди.
“Если вы часто едите печень свиньи и потребляете чрезмерное количество меди, это вызовет серьезное повреждение печени, включая асцит, кому и даже цирроз печени”, — отмечает издание.
К слову
Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Минздрав Украины советует украинцам ограничить потребление красного мяса до 500 граммов в неделю.
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.