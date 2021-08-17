Людям, у яких не здорова печінка протипоказано їсти печінку свинини

“Один фунт (454 грами — ред.) свинячої печінки містить близько 200 мг холестерину. Для людей з порушеною функцією печінки вживання в їжу свинячої печінки не тільки не поліпшить живлення печінки, а й збільшить навантаження на печінку. Якщо ви страждаєте ожирінням печінки, вживання в їжу свинячої печінки може погіршити ваш стан”, — пишуть у виданні.

Крім того, свиняча печінка також багата міддю, в якій міститься 25 мг міді на 100 грам. Люди з порушеною функцією печінки не можуть підтримувати баланс міді.

“Якщо ви часто їсте печінку свині і споживаєте надмірну кількість міді, це викличе серйозне пошкодження печінки, включаючи асцит, кому і навіть цироз печінки”, — зазначає видання.

До речі

Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

МОЗ України радить українцям обмежити споживання червоного м’яса до 500 грамів на тиждень.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.