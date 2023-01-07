Человеческий мозг никогда не взрослеет по-настоящему: новое исследование ученых

Детали

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Ecology & Evolution, показывают, что способ развития различных отделов человеческого мозга отделяет нас от наших родственников-приматов. В определенном смысле, наш мозг никогда не взрослеет. Мы разделяем этот “синдром Питера Пена” только с одним другим видом приматов — неандертальцами, пишет Science Alert.

Эволюция мозга

Мозг млекопитающих состоит из четырех отдельных долей, которые отвечают за определенные функции: лобная доля связана с рассуждениями и абстрактным мышлением, височная доля — с сохранением памяти, затылочная доля — с зрением, теменная доля помогает интегрировать сенсорные входы.

Развивались ли доли мозга независимо друг от друга, или эволюционные изменения в одной доле обязательно влекли за собой изменения и в других частях головного мозга. Единственным способом ответить на этот вопрос является анализ того, как различные доли изменялись с временем у разных видов, а затем сопоставить изменения в отдельных долях с другими. Альтернативным методом исследования может стать измерение степени, в которой различные доли мозга интегрированы друг с другом по мере того, как млекопитающее растет, то есть на различных стадиях жизненного цикла.

Ученые задействовали сразу два метода. Первый анализ включал трехмерные модели мозга сотен живых и ископаемых приматов — это позволило ученым составить карту эволюции во времени. Другой цифровой набор данных о мозге ученые получили от живых видов обезьян и людей на разных стадиях роста — это позволило исследователям наметить интеграцию частей мозга у разных видов по мере их взросления. Для создания своих моделей ученые использовали компьютерную томографию черепов, а затем использовали цифровое заполнение мозговых полостей, что позволило им получить представление о форме мозга.

Исследователи проследив изменения в времени у десятков различных видов приматов обнаружили, что у людей особенно высокий уровень интеграции мозга — особенно между теменной и лобной частями. Открытием стало то, что люди вовсе не уникальны — такой же высокой оказалась интеграция между этими долями у неандертальцев. Рассмотрев изменение формы в процессе роста показало, что у человекообразных обезьян, например, шимпанзе, интеграция между долями мозга сравнима с интеграцией у людей, не достигших подросткового возраста.

В общем, ученые пришли к выводу, что из других приматов людей отличает как размер нашего мозга, так и то, что эволюция различных долей нашего мозга тесно интегрирована, в отличие от любого другого примата. Исследователи предполагают, что этот “синдром Питера Пена” сыграл важную роль в эволюции человеческого интеллекта. Также ученые считают, что неандертальцы на самом деле были очень способными и продвинутыми людьми.

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