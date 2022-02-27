Людей, выезжающих из Украины на автомобилях могут не пропустить через границу: причина

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“В связи с военной агрессией, которую совершила Россия против украинского народа, государственную границу ежедневно пересекают десятки тысяч украинцев. Нередко наши соотечественники едут автомобилями. В течение последних дней в пунктах пропуска в Львовской области, а именно на границе с Польшей, участились случаи возвращения транспортных средств смежной стороной. Причиной этого является отсутствие полиса страхования — “зеленой карты”, — говорится в сообщении.

Госпогранслужба напоминает, что “зеленая карта” — это обязательный вид страхования для тех, кто намерен ехать за границу на своем автомобиле.

“Просим учесть эту информацию при планировании пересечения границы”, — добавили в ведомстве.