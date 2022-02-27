Людей, які виїжджають з України на автомобілях можуть не пропустити через кордон: причина
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українців, які виїжджають до інших країн на машинах, можуть не пропустити через кордон. Причиною цього є відсутність полісу страхування — “зеленої карти”. Про це попередили в Державній прикордонній службі України, інформує УНН.
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“У зв’язку з військовою агресією, яку вчинила Росія проти українського народу, державний кордон щоденно перетинають десятки тисяч українців. Нерідко наші співвітчизники їдуть автомобілями. Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування — “зеленої карти”, — йдеться в повідомленні.
Держприкордонслужба нагадує, що “зелена карта” — це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.
“Просимо врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону”, — додали у відомстві.