Люблинское воеводство готово оказать Украине помощь в разработке стратегии восстановления - вице-маршалок

Детали

Во время выступления вице-маршалок сообщил, что его воеводство имеет шесть партнеров в Украине, среди которых Львовская, Волынская, Ровенская, Одесская, Тернопольская и "символическая" Луганская области. Он добавил, что сейчас планируется подписание соглашения с Закарпатской и Хмельницкой областями.

"Мы открыты к сотрудничеству, так же как и столица нашего воеводства - Люблин. Будучи в свое время вице-мером Люблина, мы подписывали соглашение со Львовом, а также с другими украинскими городами. Несколько украинских городов являются партнерами с Люблином. Мы будем оказывать помощь где угодно, если необходимо, и будем делать больше, чем до сих пор", - подчеркнул он.

Кроме этого, Войцеховский заявил, что Люблинское воеводство является "наиболее активными участниками помощи, которая предоставлялась Украине". По его словам, сегодня из Люблина в Запорожье направляется гуманитарная помощь, в том числе консервы, агрегаты, одежда, на сумму 250 тысяч злотых.

"Это профессиональное оборудование пожарных, обувь для военных, которая будет очень удобной в окопах. И таких тиров, такой помощи мы отправили по меньшей мере сорок. Эти тиры от нашего управления, а с территории нашего воеводства было отправлено грузов почти на 600 млн злотых", - резюмировал он.

Вице-маршалок также заверил, что Польша не прекратит оказывать помощь Украине.

Цитата

"Наше воеводство готово к тому, чтобы оказывать помощь в разработке стратегии восстановления Украины. Она должна учитывать все то, что необходимо отстроить и спасти с учетом вашей украинской традиции, наследия. Это надо восстанавливать, но и не забывать о технологическом прогрессе, о внедрении инноваций. Надо сделать так, чтобы отстроенные города и села были удобными и комфортными для жителей Украины", - заявил Войцеховский.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время Международного саммита городов и регионов сообщил, что вскоре в Украине заработают региональные офисы международного сотрудничества.