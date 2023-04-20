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Люблінське воєводство готове надати Україні допомогу в розробці стратегії відбудови - віцемаршалок

Люблінське воєводство готове надати Україні допомогу в розробці стратегії відбудови - віцемаршалок

Київ • УНН

 • 560155 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. На сьогодні Люблінське воєводство Польщі є "найбільш активним" у наданні підтримки Україні після повномасштабного вторгнення, і готове надати країні допомогу в розробці стратегії відбудови. Про це заявив віцемаршалок Люблінського воєводства Збігнєв Войцеховський на Міжнародному саміті міст та регіонів, передає УНН.

Деталі

Під час виступу віцемаршалок повідомив, що його воєводство має шість партнерів в Україні, серед яких Львівська, Волинська, Рівненська, Одеська, Тернопільська і "символічна" Луганська області. Він додав, що зараз планується підписання угоди з Закарпатською і Хмельницькою областями.

"Ми відкриті до співпраці, так само як і столиця нашого воєводства - Люблін. Будучи свого часу віцемером Любліна, ми підписували угоду зі Львовом, а також з іншими українськими містами. Кільканадцять українських міст є партнерами з Любліном. Ми надаватимемо допомогу будь-де, якщо необхідно, і будемо робити більше, ніж до цього часу", - наголосив він.

Крім цього, Войцеховський заявив, що Люблінське воєводство є "найбільш активними учасниками допомоги, яка надавалася Україні". За його словами, сьогодні з Любліна до Запоріжжя прямує гуманітарна допомога, у тому числі консерви, агрегати, одяг, на суму 250 тисяч злотих.

"Це професійне обладнання пожежників, взуття для військових, яке буде дуже зручним в окопах. І таких тірів, такої допомоги ми відправили щонайменше сорок. Ці тіри від нашого управління, а з території нашого воєводства було відправлено вантажів майже на 600 млн злотих", - резюмував він.

Віцемаршалок також запевнив, що Польща не припинить надавати допомогу Україні.

Цитата

"Наше воєводство готове до того, щоб надавати допомогу в розробці стратегії відбудови України. Вона повинна враховувати усе те, що необхідно відбудувати та врятувати з урахуванням вашої української традиції, спадщини. Це треба відбудовувати, але і не забувати про технологічний прогрес, про запровадження інновацій. Треба зробити так, щоб відбудовані міста і села були зручними і комфортними для жителів України", - заявив Войцеховський.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Міжнародного саміту міст та регіонів повідомив, що невдовзі в Україні запрацюють регіональні офіси міжнародного співробітництва. 

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