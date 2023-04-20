Люблінське воєводство готове надати Україні допомогу в розробці стратегії відбудови - віцемаршалок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На сьогодні Люблінське воєводство Польщі є "найбільш активним" у наданні підтримки Україні після повномасштабного вторгнення, і готове надати країні допомогу в розробці стратегії відбудови. Про це заявив віцемаршалок Люблінського воєводства Збігнєв Войцеховський на Міжнародному саміті міст та регіонів, передає УНН.
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Під час виступу віцемаршалок повідомив, що його воєводство має шість партнерів в Україні, серед яких Львівська, Волинська, Рівненська, Одеська, Тернопільська і "символічна" Луганська області. Він додав, що зараз планується підписання угоди з Закарпатською і Хмельницькою областями.
"Ми відкриті до співпраці, так само як і столиця нашого воєводства - Люблін. Будучи свого часу віцемером Любліна, ми підписували угоду зі Львовом, а також з іншими українськими містами. Кільканадцять українських міст є партнерами з Любліном. Ми надаватимемо допомогу будь-де, якщо необхідно, і будемо робити більше, ніж до цього часу", - наголосив він.
Крім цього, Войцеховський заявив, що Люблінське воєводство є "найбільш активними учасниками допомоги, яка надавалася Україні". За його словами, сьогодні з Любліна до Запоріжжя прямує гуманітарна допомога, у тому числі консерви, агрегати, одяг, на суму 250 тисяч злотих.
"Це професійне обладнання пожежників, взуття для військових, яке буде дуже зручним в окопах. І таких тірів, такої допомоги ми відправили щонайменше сорок. Ці тіри від нашого управління, а з території нашого воєводства було відправлено вантажів майже на 600 млн злотих", - резюмував він.
Віцемаршалок також запевнив, що Польща не припинить надавати допомогу Україні.
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"Наше воєводство готове до того, щоб надавати допомогу в розробці стратегії відбудови України. Вона повинна враховувати усе те, що необхідно відбудувати та врятувати з урахуванням вашої української традиції, спадщини. Це треба відбудовувати, але і не забувати про технологічний прогрес, про запровадження інновацій. Треба зробити так, щоб відбудовані міста і села були зручними і комфортними для жителів України", - заявив Войцеховський.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Міжнародного саміту міст та регіонів повідомив, що невдовзі в Україні запрацюють регіональні офіси міжнародного співробітництва.