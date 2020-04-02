Ляшко: среди госпитализированных из-за коронавируса - 20 детей и около трех десятков медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Украине госпитализированы в учреждения здравоохранения с COVID-19 398 человек, из них - 20 детей и 26 медработников. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы из 804 случаев коронавирусной болезни - госпитализированных в учреждения здравоохранения 398 человек. Все остальные находятся на амбулаторном лечении. Среди госпитализированных - 20 детей и, к сожалению, мы имеем 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек", - сказал Ляшко.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 804 случая COVID-19.