Ляшко: среди госпитализированных из-за коронавируса - 20 детей и около трех десятков медиков

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64439 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76104 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89431 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87388 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104189 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87525 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102901 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105929 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130982 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130330 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Ляшко: среди госпитализированных из-за коронавируса - 20 детей и около трех десятков медиков

Ляшко: среди госпитализированных из-за коронавируса - 20 детей и около трех десятков медиков

Киев  •  УНН

 • 11463 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Украине госпитализированы в учреждения здравоохранения с COVID-19 398 человек, из них - 20 детей и 26 медработников. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы из 804 случаев коронавирусной болезни - госпитализированных в учреждения здравоохранения 398 человек. Все остальные находятся на амбулаторном лечении. Среди госпитализированных - 20 детей и, к сожалению, мы имеем 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 804 случая COVID-19.

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