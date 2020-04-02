Ляшко: серед госпіталізованих через коронавірус - 20 дітей і близько трьох десятків медиків

"Сьогодні ми маємо із 804 випадків коронавірусної хвороби - госпіталізованих до закладів охорони здоров’я 398 осіб. Всі інші перебувають на амбулаторному лікуванні. Серед госпіталізованих - 20 дітей і, на жаль, ми маємо 26 медпрацівників. На апараті штучної вентиляції легень перебуває одна особа", - сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 804 випадки COVID-19.