Ляшко: серед госпіталізованих через коронавірус - 20 дітей і близько трьох десятків медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Україні госпіталізовано до закладів охорони здоров’я з COVID-19 398 осіб, із них - 20 дітей та 26 медпрацівників. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми маємо із 804 випадків коронавірусної хвороби - госпіталізованих до закладів охорони здоров’я 398 осіб. Всі інші перебувають на амбулаторному лікуванні. Серед госпіталізованих - 20 дітей і, на жаль, ми маємо 26 медпрацівників. На апараті штучної вентиляції легень перебуває одна особа", - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 804 випадки COVID-19.