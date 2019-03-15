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Ляшко рассказал Гройсману, как живут люди с инвалидностью в селах

Киев • УНН

 • 9824 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Кандидат в президенты Олег Ляшко призвал Владимира Гройсмана прекратить имитировать борьбу с бедностью за месяц до выборов. Политик рассказал главе правительства, одноразовые копеечные подачки, которые Кабмин выплачивает пенсионерам и многодетным семьям, не решат вопрос тотального обнищания граждан. Олег Ляшко рассказал, как на самом деле приходится выживать украинцам. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ, передает УНН.

Ляшко рассказал Гройсману, как живут люди с инвалидностью в селах

"Мне написала письмо жительница Сум Раенко Людмила Ивановна, инвалид I группы, спинальница, в коляске уже 10 лет после ДТП. Ее пенсия 1497 гривен. На 2 упаковки памперсов тратит около 750 гривен в месяц. Бинты, вата, лейкопластырь обходится еще в 450 гривен. Итого, на это все идет 1200 гривен. Как ей прожить на остаток с копеечной пенсии?" - обратился к Владимиру Гройсману народный депутат.

Олег Ляшко отметил, что так живут миллионы украинцев и привел еще один пример - госпожи Евгении из Тернопольской области.

"Несколько дней назад был в инвалида I группы 72-летней дамы Евгении из села Зарудье Збаражского района Тернопольской области. Она вообще не ходит в аптеку, потому что нет денег на лекарства. 1900 гривен своей пенсии тратит исключительно на газ. 2 коровы, которые держит ее дочь, не кормят семью. Вы все рассказываете, как вы помогаете людям, как они счастливо стали жить при вас. Так расскажите и этим двум женщинам, как им прожить?" - добавил политик.

Лидер РПЛ отметил, что из-за бедности и социальной несправедливости миллионы украинцев выезжают за границу.

"Люди видят 1,5 миллиарда премии, что выплатило себе руководство "Нафтогаза" и зарплаты по 6 млн гривен, когда миллионы украинцев получают копеечные пенсии и зарплаты и уезжают за границу. Задолженность по коммуналке из-за тарифов на газ - 30 млрд гривен за последний квартал. Как людям выжить? И что власть делает для того, чтобы поднять зарплаты и пенсии, восстановить экономику, чтобы молодежь вернулась в Украину?" - завершил свой вопрос Олег Ляшко.

Премьер-министр не ответил политику.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что власти пытаются подкупить избирателей через монетизацию субсидий.

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