Ляшко розповів Гройсману, як живуть люди з інвалідністю у селах

“Мені написала лист жителька Сум Раєнко Людмила Іванівна, інвалід І групи, спинальниця, в колясці вже 10 років після ДТП. Її пенсія 1497 гривень. На 2 упаковки памперсів витрачає близько 750 гривень в місяць. Бинти, вата, лейкопластирі обходиться ще у 450 гривень. Ітого, на це все йде 1200 гривень. Як їй прожити на залишок з копійчаної пенсії?”, — звернувся до Володимира Гройсмана народний депутат.

Олег Ляшко наголосив, що так живуть мільйони українців і навів ще один приклад — пані Євгенії з Тернопільщини.

“Декілька днів тому був в інваліда І групи 72-річної пані Євгенії із села Заруддя Збаразького району Тернопільської області. Вона взагалі не ходить в аптеку, бо немає грошей на ліки. 1900 гривень своєї пенсії тратить виключно на газ. 2 корови, які тримає її донька, не годують родину. Ви всі розповідаєте, як ви допомагаєте людям, як вони щасливо почали жити при вас. Так розкажіть і цим двом жінкам, як їм прожити?”, — додав політик.

Лідер РПЛ зауважив, що через бідність та соціальну несправедливість мільйони українців виїжджають за кордон.

“Люди бачать 1,5 мільярди премії, які виплатило собі керівництво „Нафтогазу“ і зарплати по 6 мільйонів гривень, коли мільйони українців отримують копійчані пенсії та зарплати і виїжджають за кордон. Заборгованість по комуналці через тарифи на газ — 30 мільярдів гривень за останній квартал. Як людям вижити? І що влада робить для того, щоб підняти зарплати та пенсії, відновити економіку, щоб молодь вернулася в Україну?”, — завершив своє запитання Олег Ляшко.

Прем’єр-міністр не дав відповідь політику.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що влада намагається підкупити виборців через монетизацію субсидій.