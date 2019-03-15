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Ляшко розповів Гройсману, як живуть люди з інвалідністю у селах

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Кандидат у президенти Олег Ляшко закликав Володимира Гройсмана припинити імітувати боротьбу з бідністю за місяць до виборів. Політик розказав очільнику Уряду, що одноразові копійчані подачки, які Кабмін виплачує пенсіонерам та багатодітним родинам, не вирішать питання тотального зубожіння громадян. Олег Ляшко розказав, як насправді доводиться виживати українцям. Про це повідомляє прес-служба РПЛ, передає УНН.

Ляшко розповів Гройсману, як живуть люди з інвалідністю у селах

“Мені написала лист жителька Сум Раєнко Людмила Іванівна, інвалід І групи, спинальниця, в колясці вже 10 років після ДТП. Її пенсія 1497 гривень. На 2 упаковки памперсів витрачає близько 750 гривень в місяць. Бинти, вата, лейкопластирі обходиться ще у 450 гривень. Ітого, на це все йде 1200 гривень. Як їй прожити на залишок з копійчаної пенсії?”, — звернувся до Володимира Гройсмана народний депутат.

Олег Ляшко наголосив, що так живуть мільйони українців і навів ще один приклад — пані Євгенії з Тернопільщини.

“Декілька днів тому був в інваліда І групи 72-річної пані Євгенії із села Заруддя Збаразького району Тернопільської області. Вона взагалі не ходить в аптеку, бо немає грошей на ліки. 1900 гривень своєї пенсії тратить виключно на газ. 2 корови, які тримає її донька, не годують родину. Ви всі розповідаєте, як ви допомагаєте людям, як вони щасливо почали жити при вас. Так розкажіть і цим двом жінкам, як їм прожити?”, — додав політик.

Лідер РПЛ зауважив, що через бідність та соціальну несправедливість мільйони українців виїжджають за кордон.

“Люди бачать 1,5 мільярди премії, які виплатило собі керівництво „Нафтогазу“ і зарплати по 6 мільйонів гривень, коли мільйони українців отримують копійчані пенсії та зарплати і виїжджають за кордон. Заборгованість по комуналці через тарифи на газ — 30 мільярдів гривень за останній квартал. Як людям вижити? І що влада робить для того, щоб підняти зарплати та пенсії, відновити економіку, щоб молодь вернулася в Україну?”, — завершив своє запитання Олег Ляшко.

Прем’єр-міністр не дав відповідь політику.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що влада намагається підкупити виборців через монетизацію субсидій.

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