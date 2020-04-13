Ляшко о богослужениях во время карантина: много нарушений не было
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Со стороны церквей не было много нарушений карантинного режима. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
“Не было так много нарушений среди самих церквей, были одиночные случаи ... еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома”, — сказал Ляшко.
Он добавил, что несмотря на то, что большинство церквей не приглашали верующих на службу, многие собирались возле церквей и храмов.
Напомним, ранее в Офисе Президента сообщили, что за нарушение карантина во время богослужений составили админпротоколы в семи областях.
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