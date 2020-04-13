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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 6733 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 23712 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 42069 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 45555 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 64733 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 70178 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 130469 просмотра

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Ляшко о богослужениях во время карантина: много нарушений не было

Ляшко о богослужениях во время карантина: много нарушений не было

Киев  •  УНН

 • 10487 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Со стороны церквей не было много нарушений карантинного режима. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

“Не было так много нарушений среди самих церквей, были одиночные случаи ... еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома”, — сказал Ляшко.

Он добавил, что несмотря на то, что большинство церквей не приглашали верующих на службу, многие собирались возле церквей и храмов.

Напомним, ранее в Офисе Президента сообщили, что за нарушение карантина во время богослужений составили админпротоколы в семи областях.

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