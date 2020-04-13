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Ляшко про богослужіння під час карантину: багато порушень не було

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. З боку церков не було багато порушень карантинного режиму. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.

“Не було так багато порушень серед самих церков, були одиночні випадки... ще раз закликаю всіх відсвяткувати Великдень вдома”, — сказав Ляшко.

Він додав, що попри те, що більшість церков не запрошували вірян на служби, багато людей збиралися біля церков та храмів.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента повідомили, що за порушення карантину під час богослужінь склали адмінпротоколи у семи областях.

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