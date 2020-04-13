Священники ПЦУ та УГКЦ у Києві освятили 10 тис. пасок для малозабезпечених
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Києві освятили паски, які найближчим часом доставлять найбільш потребуючим верствам населення. Про це повідомив представник прес-служби ПЦУ Іван Сидор у Facebook, передає УНН.
“Спільно з отцем Любомиром Яворським (УГКЦ), освятили 10 000 пасок для тих українців, які не зможуть освятити чи придбати пасочку”, — йдеться у повідомленні.
Він нагадав, що раніше в Мінінфраструктури пообіцяли безоплатно доставити поштою паски по домівках українців.
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