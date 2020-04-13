Священники ПЦУ и УГКЦ в Киеве освятили 10 тыс. пасок для малообеспеченных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве освятили паски, которые в ближайшее время доставят наиболее нуждающимся слоям населения. Об этом сообщил представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор в Facebook, передает УНН.
“Совместно с отцом Любомиром Яворским (УГКЦ), освятили 10 тыс. куличей для тех украинцев, которые не смогут освятить или приобрести пасочку”, — говорится в сообщении.
Он напомнил, что ранее в Мининфраструктуры пообещали безвозмездно доставить по почте паски по домам украинцев.
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