Всех, кто проходит медицинский осмотр, вносят в электронную систему здравоохранения. Минздрав, в сотрудничестве с полицией, СБУ и ГБР выявляет нарушения и преступлении схемы, связанные с получением статуса "непригодный", и не защищает врачей, которые сознательно идут на нарушения. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ВВС, пишет УНН.

Когда пошел больше процесс мобилизации, мы увидели, что медицинские комиссии при ТЦК не успевают. Поэтому перезапустили формат. Мы вышли с предложением к Минобороны, что давайте в программе медицинских гарантий предусмотрим отдельный пакет. И за каждым ТЦК закрепим учреждение здравоохранения, которое определяют областные военные администрации - говорит Ляшко.

По его словам, к военным врачам добавили гражданских из больниц. ТЦК направляет людей на осмотр в это заведение. В этом заведении все, кто проходят медицинский осмотр ВЛК, заносятся в электронную систему здравоохранения.

Теперь мы видим, сколько у человека уходит времени на медицинский осмотр, на какие исследования его направляют, куда после этого его отправляют. И эти каждые конкретные случаи в случае поступления обращений, мы рассматриваем. Есть ли проблемы? Да. Вопрос в том, что эти заведения не находятся в нашем подчинении. Мы прописали, как должно быть. Не работает? Тогда делаем проверки. Мы проверяли почти все ВЛК - говорит министр здравоохранения.

Он рассказывает, что иногда там не делали даже банальных вещей - не разводили очередь, где идет поликлинический прием, и где работает ВЛК. И в одной очереди находились и те, кто шел на мобилизацию, и те, кто приходил со своими проблемами по здоровью.

Мы должны понимать, что почему-то есть такое негативное отношение к тому, что направляют на ВЛК. И многие будут жаловаться из-за того, что он прошел ВЛК, а он хотел на ВЛК найти какую-то болезнь. Поверьте, мы эти случаи видим. Понимаем, сколько кто направляет на МРТ, чтобы найти что-то, какую-то патологию. В процентах-это около 15%, такие случаи встречаются - добавляет он.

По словам Ляшко, Минздрав совместно с полицией, СБУ, ГБР работают по делам купли-продажи статуса "непригодный".

Это не только врачи. Там есть целые организованные преступные группировки, которые организуют определенные схемы, и снова срабатывает человеческий фактор. Но спасибо нашим правоохранительным органам, которые работают четко и выявляют такие случаи. И здесь Минздрав никогда не будет становиться на защиту врачей, которые сознательно идут на нарушения - подчеркнул он.

Ляшко добавил, что известно о сотнях нарушений.

Напомним

Мужчину с многочисленными серьезными заболеваниями и крайне низким весом военно-врачебная комиссия в Гайсине ошибочно признала годным к военной службе, несмотря на его плохое состояние здоровья.

Для восстановления украинской медицинской системы нужно в ближайшие 10 лет более 14 млрд долларов - Ляшко