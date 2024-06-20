Ляшко про купівлю статусу "непридатний": є цілі організовані злочинні угруповання

Всіх, хто проходить медичний огляд, вносять в електронну систему охорони здоров'я. МОЗ, у співпраці з поліцією, СБУ та ДБР виявляє порушення та злочинні схеми, пов'язані з отриманням статусу "непридатний", і не захищає лікарів, які свідомо йдуть на порушення. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС, пише УНН.

Коли пішов більше процес мобілізації, ми побачили, що медичні комісії при ТЦК не встигають. Тому перезапустили формат. Ми вийшли з пропозицією до Міноборони, що давайте у програмі медичних гарантій передбачимо окремий пакет. І за кожним ТЦК закріпимо заклад охорони здоров'я, який визначають обласні військові адміністрації - каже Ляшко.

За його словами, до військових лікарів додали цивільних з лікарень. ТЦК направляє людей на огляд у цей заклад. У цьому закладі всі, хто проходять медичний огляд ВЛК, заносяться в електронну систему охорони здоров'я.

Тепер ми бачимо, скільки у людини йде часу на медичний огляд, на які дослідження її направляють, куди після цього її відправляють. І ці кожні конкретні випадки в разі надходження звернень, ми розглядаємо. Чи є проблеми? Так. Питання в тому, що ці заклади не перебувають в нашому підпорядкуванні. Ми прописали, як повинно бути. Не спрацьовує? Тоді робимо перевірки. Ми перевіряли майже всі ВЛК - каже міністр охорони здоров'я.

Він розповідає, що інколи там не робили навіть банальних речей - не розводили чергу, де йде поліклінічний прийом, і де працює ВЛК. І в одній черзі перебували і ті, хто йшов на мобілізацію, і ті, хто приходив зі своїми проблемами по здоров'ю.

Ми повинні розуміти, що чомусь є таке негативне ставлення до того, що направляють на ВЛК. І багато хто буде скаржитись через те, що він пройшов ВЛК, а він хотів на ВЛК знайти якусь хворобу. Повірте, ми ці випадки бачимо. Розуміємо, скільки хто направляє на МРТ, щоб знайти щось, якусь патологію. В відсотках – це близько 15%, такі випадки зустрічаються - додає він.

За словами Ляшка, МОЗ спільно з поліцією, СБУ, ДБР працюють по справах купівлі-продажу статусу "непридатний".

Це не тільки лікарі. Там є цілі організовані злочинні угруповання, які організовують певні схеми, і знову спрацьовує людський фактор. Але дякую нашим правоохоронним органам, які працюють чітко і виявляють такі випадки. І тут МОЗ ніколи не буде ставати на захист лікарів, які свідомо йдуть на порушення - наголосив він.

Ляшко додав, що відомо про сотні порушень.

Нагадаємо

Чоловіка з численними серйозними захворюваннями та вкрай низькою вагою військово-лікарська комісія в Гайсині помилково визнала придатним до військової служби, незважаючи на його поганий стан здоров'я.

Для відновлення української медичної системи потрібно в найближчі 10 років понад 14 млрд доларів - Ляшко