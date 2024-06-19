Контрасти мобілізації: чому люди скаржаться, що ВЛК визнають придатними людей з хворобами

Для всіх очевидно, що градус напруги в українському суспільстві періодично підвищується не через саму мобілізацію, а через певну несправедливість, яка її періодично супроводжує. Ніхто не сперечається з тим, що українці боронять рідну землю від жорстокого російського агресора, і кожен має бути готовий у будь-який момент стати до лав українського війська. Але досить часто так стається, що люди, які відповідають за виконання мобілізаційних планів роблять це з вигодою для своєї кишені. Це, зокрема, добре видно на прикладі Вінницької області, пише УНН.

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Буквально вчора Держбюро розслідувань повідомило про затримання сина одного з посадовців Вінницького міського ТЦК, який за 20 тисяч доларів обіцяв ухилянту допомогти оформити документу для виїзду за кордон. Чоловіку вже повідомили про підозру та навіть обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення одного мільйона гривень застави. А слідство, перевіряє на причетність до злочину самого посадовця ТЦК.

І це непоодинокий випадок у Вінницькій області. Так, у серпні минулого року затримали військовослужбовця Вінницького районного ТЦК, який за хабарі налагодив свою схему допомоги ухилянтам: видавав їм бланки, які, нібито, підтверджували, що вони отримали повістки.

Тоді ж у серпні, у Хмільнику виявили групу членів військово-лікарської комісії, які вимагали від чоловіків від трьох тисяч доларів за визнання їх непридатними. При чому, як зазначали тоді правоохоронці, гроші вони вимагали навіть від людей, які за хворобами дійсно не повинні були служити в армії.

Але, якщо люди, які сидять в ТЦК та ВЛК, фактично, "плодять" ухилянтів, то дірки в мобілізаційних планах все одно закривати треба. І як це робиться, чудово видно на прикладі кричущої ситуації, яка трапилися у Гайсині.

Як пише місцеве видання "20 хвилин", чоловік, якого звуть Сергій, проживає у Немирівській громаді та має цілий букет хвороб. В тому числі і через те, що його робота пов’язана з отруйними хімічними речовинами. При зрості 185 сантиметрів чоловік важить не більше 50 кілограмів, та й зовні виглядає дуже хворобливо.

Але військово-лікарська комісія з першого разу визнала його придатним, і Сергія відправили до військової частини у Кіровоградську область. Щоправда, там зовсім були не у захваті від такого "новобранця", і відправили його назад.

Чоловіка декілька місяців періодично викликали до ТЦК, і одного разу його знову відправили до військової частини.

Як зазначають журналісти, після такої "мобілізації" у чоловіка різко почав погіршуватися стан здоров’я. Сергія таки госпіталізували. Але, при цьому, чомусь не давали можливості побачитися з дружиною. І що найголовніше - не йшла мова про повторне проходження ВЛК.

Як стало відомо УНН, в Гайсинському районі є чимало нарікань на те, що військово-лікарські комісії визнають придатними людей із серйозними хворобами. Чому так стається? Відповідь на це питання, мабуть, повинні дати компетентні органи. Але її, напевно, знає пан Сергій – як пишуть журналісти "20 хвилин", під час одного з візитів до ТЦК до нього підійшов невідомий чоловік, і за 10 тисяч доларів запропонував вирішити питання, щодо визнання його непридатним.

Потужний людський ресурс – це основа боєздатності української армії. А наведені приклади показують, що посадові особи, які відповідають за кадри для ЗСУ, переймаються не оборонними інтересами держави, а своїми корисливими цілями…

На Житомирщині чоловік помер після епілептичного нападу, який стався наступного дня після його доправки до ТЦК: у центрі комплектування відреагували